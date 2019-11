Bron van inspiratie Vergeer onderscheiden door tennisbond

De internationale tennisfederatie beloonde Vergeer daarmee op aanvraag van de KNLTB voor haar prestaties en inzet voor het rolstoeltennis en de paralympische sport in Nederland en internationaal. ,,Je bent een grote inspiratie voor alle gehandicapte sporters en specifiek voor de rolstoeltennissers. En met de Esther Vergeer Foundation geef je kinderen en jongeren een kans om te sporten, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en sterker in de maatschappij staan", lichtte Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB , toe waarom Vergeer de prijs verdient.

De beste rolstoeltennisster ooit was vereerd met haar onderscheiding. ,,Tennis zit in mijn hart. Het is heel mooi dat het op deze manier gewaardeerd wordt.” Vergeer was onder meer dertien jaar op rij wereldkampioene bij de ITF. Tussen april 1999 en januari 2013 stond ze onafgebroken op de eerste plaats op de wereldranglijst.