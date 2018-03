Brons voor Elisa Dul uit Oene op WK schaatsen voor junioren

Dul maakt indruk op de snelle baan in Amerika met vier persoonlijke records. Op de 500 meter werd ze zesde in 38,87 seconden, het was de eerste keer dat de Oenense onder de 39 seconden reed. Op de 1000 meter werd Dul derde, wederom in een pr. Ze klokte 1.15,31 minuten. Ook op de 1.500 meter werd Dul derde in een tijd van 1.56,83 minuten. Op de drie kilometer had Dul 4.11,03 minuten nodig, en ook hier was ze nooit sneller. Op winnares Joy Beune stond echter geen maat. De Bornse duldde alleen op de 500 meter zilveren medaillewinnares Jutta Leerdam nog voor zich, maar won de andere drie afstanden. Vooral op de 3.000 meter was Beune oppermachtig en de enige die onder de vier minuten wist te rijden.