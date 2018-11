Brons voor Jan Smeekens op sprint

Smeekens noemde de omstandigheden ,,superzwaar’' in Tomakomai. ,,Het is lang geleden dat ik op een 500 meter zó verrot ben gegaan’', bekende hij bij de NOS. ,,Je voelt de kou overal, in je longen, in je keel en op je ogen. Ik kreeg er hoofdpijn van. Toch vind ik schaatsen in de buitenlucht wel grappig. Ik ben opgegroeid op een buitenbaantje in Deventer. Ik zie het als een uitdaging om jezelf zodanig voor te bereiden dat je toch goed kunt zijn. Het is mooi dat ik nu weer het podium heb gehaald.’’



Dai Dai Ntab reed vrijdag de zevende tijd (35,82). Kai Verbij kwam niet verder dan de vijftiende tijd (36,08). De Russische troef Pavel Koelizjnikov moest genoegen nemen met de zesde plaats (35,80). Olympisch kampioen Havard Lorentzen uit Noorwegen eindigde zelfs nog onder hem: elfde in 35,95.



Kjeld Nuis zegevierde eerder op de dag in de B-divisie met een tijd van 35,90. Michel Mulder reed de tweede tijd (36,09).