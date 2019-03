Brons voor Kirsten Wild op puntenkoers

Roosen na val met knieblessu­re naar ziekenhuis

15:19 Timo Roosen is vandaag in Kuurne-Brussel-Kuurne ten val gekomen. De 26-jarige wielrenner uit Tilburg heeft daar een pijnlijke knie aan overgehouden en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma.