Brouwer en Meeuwsen stranden in kwartfinales in China

Wielrenner De Greef (27) overleden aan gevolgen van hartstil­stand

26 april Wielrenner Robbert de Greef is vanmorgen overleden. De Geldroppenaar werd eind maart tijdens een wielerwedstrijd in Zeeuws-Vlaanderen getroffen door een hartstilstand en lag sindsdien in coma. De Greef is slechts 27 jaar oud geworden.