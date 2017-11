Buffon slaat genereus aanbod Rakitic af

De 39-jarige Italiaanse doelman wilde eigenlijk komende zomer in Rusland afzwaaien op het allerhoogste podium, het WK. Zweden bleek in de play-offs echter een te groot obstakel. ,,Ik zou mijn ticket voor het WK wel aan Buffon willen geven'', zei Rakitic in Turijn, waar hij het vanavond met Barcelona in de Champions League opneemt tegen het Juventus van Buffon. ,,Hij heeft het voetbal zoveel gegeven. Het is een eer om tegen hem te mogen spelen.''



Buffon hoorde de mooie woorden van Rakitic en reageerde al snel via Twitter. ,,Beste Ivan. Als keeper kan ik nog wel spelen, maar het lijkt me geen goed idee als ik voor Kroatië ga voetballen op jouw plek op het middenveld. Ik zeg het maar voor je eigen bestwil. Maar zonder grappen, ik waardeer zeer wat je hebt gezegd. Bedankt, mijn shirt ligt al op je te wachten.''