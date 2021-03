Buitenaardse Van der Poel schrijft geschiedenis met eerste Nederlandse zege in Strade Bianche

Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe waren op voorhand de grote favorieten. Voor Van Aert, die vorig jaar de winst pakte en in al zijn deelnames op het podium stond, was het na een trainingsstage op Tenerife zijn eerste wegwedstrijd van het jaar. Van der Poel en Alaphilippe hadden al indruk gemaakt in de koersen voor de Italiaanse klassieker. Van der Poel deed dat dinsdag nog, toen hij met een kapot stuur zijn ploeggenoot Tim Merlier aan de overwinning hielp. Met dezelfde fiets maar met een ander stuur en voorvork verscheen hij om 11.45 uur in Siena aan de start.



De beginfase was tam, al is dat op het 185 kilometer lange parkoers met 63 kilometer aan onverharde grindwegen niet meer dan logisch. Uiteindelijk kregen acht renners de ruimte en stuurde Van der Poel met zijn ploeggenoot en collega-veldrijder Philipp Walsleben een mannetje mee. Niemand maakte de sprong naar de vroege vluchters, waardoor spektakel uitbleef.