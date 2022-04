Buitenlandse media hard voor Red Bull en Max Verstappen: ‘Zo wordt het niets met de titelverdediging’

,,Bye bye Red Bull, Australië ligt aan de voeten van Charles Leclerc en een geweldige Ferrari-auto”, wond Gazzetta dello Sport er geen doekjes om. De sportkrant uit Italië staat uitgebreid stil bij weer een zege van de Italiaanse renstal. ,,Gedomineerd in de kwalificatie, op mediums én harde bande in de race, en op betrouwbaarheid. Een resultaat om bij weg te dromen, maar tegelijkertijd moet het team geconcentreerd blijven om deze schat niet weg te gooien. Voor Milton Keynes is de tweede keer motorpech een wake-up call.”

Het Spaanse Marca was glashard en gaf het Red Bull Racing van Verstappen een 0 als rapportcijfer. Een 10 was er voor Leclerc. ,,Onberispelijk en niet te stoppen. Pole, de overwinning en bij beide herstarts orkaan Verstappen de baas. Twee nulscores kan voor Red Bull al bijna het verlies van de titel betekenen - drie als je die van Pérez meetelt in de openingsrace. Zonder betrouwbaarheid word je geen kampioen.”

The Guardian sprak van een ‘uitmuntende race’ van Leclerc en zag bovendien hoe Mercedes een stap in de juiste richting zette. ,,Zij hebben optimaal geprofiteerd van het onfortuin van Verstappen, met George Russell op het podium en Lewis Hamilton op P4. De auto was beter dan op de vorige zondagen. Mercedes is op de weg terug, terwijl Red Bull en in het bijzonder Verstappen steeds maar weer in de problemen komen.”

,,Hij heeft misschien niet eens in de achteruitkijkspiegel gekeken”, is AS lovend over Leclerc. ,,Maar wat voor Verstappen een saaie doch zakelijk dag leek te gaan worden op de tweede plaats, draaide op een nachtmerrie uit.’

De Spaanse krant benoemt logischerwijs ook Fernando Alonso nog even, die een dag eerder nog zo snel was maar nu achteraan eindigde in zijn Alpine. ,,Hij vocht zo goed als hij kon, maar hield het niet vol met zijn banden en moest een tweede pitstop maken. Een teleurstellend einde.’

Volgens l’Equipe stond Leclerc zondag ‘alleen op de wereld’. ,,Het is heel simpel, niemand anders lag zondag aan de leiding in Australië. Ferrari's indrukwekkende pace beroofde Red Bull van enige kans op een teamstrategie.”

De strekking bij de BBC was ongeveer hetzelfde. De Monegask heeft nu een commanding position na ,,veruit het meest imposante optreden van het seizoen. Er zijn nog twintig races te rijden in het langste seizoen uit de F1-historie en Red Bull zal er vertrouwen in hebben dat het de achterstand nog kan inhalen, vooral als ze beter kunnen doorontwikkelen dan Ferrari. Maar ze hebben een nu al formidabele Leclerc hoe dan ook een grote duw in de rug gegeven.”

,,Dat was pure dominantie", schrijft het Duitse Bild over Charles Leclerc. ,,De Ferrari-coureur zet te allen tijde de toon, met meer dan 25 seconden voorsprong op de als tweede geplaatste Sergio Perez (32) in de Red Bull. Wereldkampioen Max Verstappen heeft problemen met zijn Red Bull en moet de auto parkeren. Het is al de tweede mislukking, en dus een weekend zonder punten, van het huidige seizoen. Zo wordt het niets met de titelverdediging.”

