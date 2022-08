Buitenlandse media smullen van ‘beestachtige inhaalrace’: ‘Max Verstappen in angstaanjagende vorm’

Max Verstappen wordt dit jaar voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1. Daar zijn alle internationale media het over eens. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing oogst louter loftuitingen nadat hij op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps wederom de overwinning pakte na een ongekend fraaie inhaalrace .

België werd dit weekend niet alleen getrakteerd op het heugelijke nieuws dat de Formule 1 ook volgend jaar terugkeert op het circuit van Spa-Francorchamps, maar ook op een ‘heuse demonstratie’, van Verstappen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. ,,Met de steun van een oranje-legioen peuzelde hij z’n voorliggers één voor één op. Weg was-ie, snelle Max. En daarbij ook alle spanning in de race. Het lijkt niet meer de vraag óf Verstappen zijn tweede wereldtitel op rij pakt, maar in welke race.”

,,Masterclass van Max", kopt het Belgische Sporza. ,,De Grote Prijs in Spa-Francorchamps werd een grote Max Verstappen-demonstratie. Van een duel bleek al snel geen sprake: Verstappen had veel meer snelheid en hoefde niet eens voluit te gaan om de leidersplaats te veroveren. Van 14 naar 1: de masterclass van Max was indrukwekkend. Hij neemt met zijn negende zege van het seizoen nu al een grote optie op een tweede wereldtitel.”

Verstappen krijgt in de verschillende internationale rapporten dan ook prachtige cijfers voor zijn optreden in België. Het Franse L’Équipe beloont de race van Verstappen met een tien en spreekt van ‘een perfecte race’. ,,Max Verstappen rijdt in zijn eentje op zijn planeet. Zijn concurrentie kan alleen maar applaudisseren en verbaasd toekijken hoe de Nederlander naar de tweede wereldtitel rijdt.”

Van het Spaanse Marca krijgt de Nederlander één puntje lager, een negen: ,,Een pak slaag van Max Verstappen, een beestachtige inhaalrace, absolute superioriteit. Deze race bevestigt zijn aanstaande wereldtitel", zo komt het Spaanse medium superlatieven tekort om de prestatie van Verstappen te duiden.

Ook vanuit Engeland ontvangt Verstappen de nodige complimenten. Sky Sports ziet ,,een angstaanjagende vorm” bij de Nederlander. De BBC noemt Verstappen ‘fenomenaal’ en denkt dat er wel eens records kunnen gaan sneuvelen dit seizoen. ,,Het record van aantal overwinningen in één seizoen staat op dertien en is in handen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Dat record ziet er nu wel heel kwetsbaar uit met Verstappen op negen overwinningen.”

In Duitsland zag men hoe Verstappen een inhaalrace à la Michael Schumacher in 1995 toonde aan het publiek: ,,Schumacher won hier ooit zestien plaatsen en kroonde zich tot regengod, Verstappen doet nu bijna hetzelfde", schrijft Bild. ,,Verstappen domineert op weg naar het verdedigen van zijn titel.”

Italiaanse media over Max Verstappen en Ferrari

In Italië, het land van Ferrari, legt men zich neer bij het feit dat de WK-droom van de rode renstal over is. ,,Max Verstappen is een lust voor het oog als hij rijdt op het moeilijkste circuit ter wereld. De Nederlander van Red Bull rijdt als een magische symfonie over het gecompliceerde circuit, waarmee hij zich nog maar eens laat gelden als een van de grootste talenten in de geschiedenis van de Formule 1", schrijft La Gazzetta dello Sport, dat uiteraard ook oog heeft voor het geklungel bij Ferrari.

,,Voor Charles Leclerc is het weer een race om snel te vergeten. Naast de schade blijft het team maar grote strategische fouten maken. Carlos Sainz jr. redde de eer in de Ferrari-puinhoop. Ferrari hoefde in 2022 de wereldtitel niet te winnen, maar de sprankelende start had de fans laten droom. Die droom is nu ten einde.”'

Bekijk hier de reactie van de top 3 zelf op de race:

Volledig scherm Max Verstappen wint in België. © ANP