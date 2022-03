Buitenlandse media smullen van Verstappen en Leclerc: ‘Dit duel brengt het WK in extase’

,,Benzinekoningen", zo zet L’Équipe groot op de voorpagina vandaag, uiteraard verwijzend naar het heerlijke duel tussen de twee racekoningen in oliestaat Saoedi-Arabië. ,,Voor het eerst geven we geen kritiek op het speeltje dat de Formule 1 zichzelf tien jaar geleden aanbod. De kleine magische DRS-knop vergemakkelijkt het inhalen en gaf ons gisteravond een beetje extra vermaak. De DRS toonde het talent van deze jonge grootheden", zo schrijft de Franse sportkrant over het heerlijke duel tussen Verstappen en Leclerc. Verstappen krijgt een 9 voor zijn optreden van L’Équipe.

Net als de Franse sportkrant pakte ook het Duitse Bild uit met een fraaie kop: ,,Weltmeisterlich". ,,Dit duel brengt het wereldkampioenschap in extase. Beide coureurs hielden in de laatste ronden een stevige strijd om de leiding. Uiteindelijk kwam de kersverse wereldkampioen, die wederom een ​​topprestatie neerzette, als beste uit de bus.”

De BBC schrijft over een ,,kat-en-muisracen op z'n best". ,,Twee races achter de rug, twee fantastische veldslagen tussen Leclerc en Verstappen. Een ontluikende rivaliteit tussen Leclerc en Verstappen, waarschijnlijk de twee mannen die om de titel gaan vechten dit jaar. Dat Leclerc de snelheid en vaardigheid heeft om het op te nemen tegen Verstappen staat buiten kijf.”

Volgens Het Laatste Nieuws belooft de strijd tussen Verstappen en Leclerc steeds boeiender te worden: ,,Omdat die twee in een heel andere dimensie rijden dan Max en Hamilton vorig jaar. Er is een zekere vorm van respect tussen de twee aan het groeien, en dat is vooral dankzij Leclerc. Verstappen liep in de laatste ronden nog te foeteren, maar hield na de finish een veel vriendelijkere toespraak. Misschien omdat Leclerc hem nog geen honderd meter voorbij de finish al via de boordradio had gefeliciteerd? Noteer maar: 2022, dat wordt Max contra Charles.”

,,Max Verstappen nam wraak op zijn rivaal na weer een spectaculaire race", schrijft Sky Sports. Ook The Guardian spreekt van ,,een thriller". ,,Nadat Red Bull vorig jaar zoveel tijd en energie had gestoken in een meedogenloos titelgevecht bestond de vrees dat het ten koste zou gaan van dit jaar, maar Red Bull bewijst weer mee te kunnen strijden. Op deze manier wordt het een strijd om van te genieten. Tot nu toe zijn ze clean en respectvol naar elkaar, maar hoe langer dit duurt, hoe boeiender het verhaal.”

AS vindt, net als Leclerc, dat elke race zo moet worden als in Saoedi-Arabië: ,,Het enige nadeel, als je er dan toch eentje moet zoeken, is dat het hart van de Formule 1-fan dan pas weer in de absolute slotrace tot rust komt in een seizoen dat vol emoties zal zitten.”

