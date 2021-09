Buitenlandse media zien Hamilton ontsnappen aan tragedie: ‘Moeder aller drama's’

Buitenlandse media vinden dat Lewis Hamilton van geluk mag spreken na de crash met Max Verstappen in Monza. Overal in Europa wordt de waarde van de halo ingezien. ,,Dit had kunnen eindigen in een tragedie.”

The Sun spreekt van ,,Lewis’ wonder". ,,Lewis Hamilton ontsnapte na zijn crash met Max Verstappen met slechts een zere nek nadat de Red Bull van zijn rivaal op zijn auto en hoofd was geland", aldus de Engelse boulevardkrant. ,,Gelukkig was er de halo die de verpletterende impact van Verstappens 750 kilogram wegende apparaat wist te absorberen", zo omschreef Sky Sports de crash die ook de voorpagina van The Independent haalde: ,,De Grand Prix in Monza bleek net zo dramatisch als de meeste races van dit jaar.”

Volledig scherm Lewis Hamilton stapt uit zijn Mercedes na de crash met Max Verstappen. © Reuters

Ook het Duitse BILD zag de waarde van de halo voor Hamilton: ,,Cockpitbescherming redt Hamilton", wordt er gekopt. ,,Deze strijd om het wereldkampioenschap wordt steeds gevaarlijker... Lewis Hamilton en Max Verstappen gunnen elkaar niets in de strijd om de wereldtitel. Nog geen centimeter. Dat er bij het ongeval niets ergers is gebeurd, is te danken aan de halo die sinds 2018 op elke auto zit.”

,,Het beeld zou kunnen zorgen voor een glimlach: twee kampioensauto's vast in het grind waarvan de ene op de andere staat. Maar nadat Verstappen op Silverstone al met hoge snelheid de vangrail in ging, was ook dit ongeluk maar een nippertje verwijderd van een enorme ramp", schrijft L’Équipe.

Quote Het tempera­tuur­ni­veau tussen Hamilton en Verstappen stijgt gevaarlijk: de strijd, hoe intens ook, mag de grenzen niet overschrij­den La Gazzetta dello Sport

Tegenover Marca liet Fernando Alonso al weten dat het ongeluk wel meeviel, omdat de twee coureurs slechts veertig kilometer per uur reden. Het Spaanse medium zelf noemt de crash: ,,Veel meer dan een ongeluk", waarbij gewezen wordt naar de zinderende titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. Bij het Spaanse AS gaan ze nog een stapje verder: ,,Moeder aller drama's", zo wordt er gekopt. ,,Het grootste sportdrama dat de Formule 1 heeft gekend in de afgelopen jaren. Dit had kunnen eindigen in een tragedie, maar Hamilton is gered door de halo.” En ook bij het Spaanse DAZN zullen ze de crash niet snel vergeten: ,,Een ongeluk dat voor altijd op ons netvlies gebrand zal staan.”

In Italië, waar de race plaatsvond, vinden ze vooral dat het nu maar eens moet ophouden met de waanzin tussen Verstappen en Hamilton: ,,Het temperatuurniveau tussen Hamilton en Verstappen stijgt gevaarlijk: de strijd, hoe intens ook, mag de grenzen niet overschrijden. Max keerde met zijn gedachten terug naar Silverstone, maar het is nu tijd om ermee te stoppen", schrijft La Gazzetta dello Sport.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.