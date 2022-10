Buitenlandse media zien Max Verstappen ‘met vingers in de neus’ winnen: ‘Alsof hij genoot van een uitstapje aan de kust’

,,Impressionant", schrijft Het Laatste Nieuws. Daarmee doelt het Belgische medium op het feit dat Verstappen veel meer dan iedereen uit zijn auto haalt. ,,Sinds 2016 slaagde geen enkele coureur er in Mexico in om de GP te winnen vanaf pole position. Bij die lange rechte lijn van bijna een kilometer kruip je als tweede of derde op de grid zo makkelijk tegen de kont van de eerste aan dat je er nog voor de eerste bocht voorbij raakt. Nou, niet dus, deze keer. We schrijven het tegenwoordig haast om de twee weken, maar neem van ons aan: niemand die tegelijk kan remmen en insturen als Verstappen. Waanzin. De wereldkampioen won met de vingers in de neus.”

Datzelfde gemak merkte ook The Guardian op: ,,Verstappen was de man aan de top van zijn kunnen, maar hij had amper gezweet toen hij zijn naam in de Formule 1 -recordboeken schreef. Hij was onverstoorbaar nadat hij uit zijn auto was geklommen, alsof hij net op een vrije zondagmiddag had genoten van een uitstapje aan de kust. Een beeld dat dit Formule 1-seizoen had samen kunnen vatten. Je zou een dwaas zijn om niet te wedden op nóg meer zeges van Verstappen.”

Het Italiaanse Tuttosport noemt Verstappen ,,buitengewoon". ,,Zijn rivalen kunnen alleen maar buigen voor zijn talent en constante honger naar succes.” De collega's van La Gazzetta dello Sport stelt dat er niemand zoals Verstappen is: ,,Weer een overwinning en een buitengewoon record voor een gouden Super Max.”

Volledig scherm Max Verstappen viert zijn veertiende zege. © Pro Shots/Michael Potts

Marca spreekt van ,,een historisch seizoen". ,,Max vernietigt het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel en hij wil meer! Zijn dominantie is dit seizoen even spectaculair als onbetwistbaar.” De Spaanse landgenoten van Mundo Deportivo blijven zich ook verbazen over de Nederlander: ,,Max verovert Mexico! Hij heeft geen enkele rivaal en blijft maar geschiedenis schrijven.”

In Duitsland, het land waar Michael Schumacher vandaan komt, zag men dus ook hoe het record van Schumacher uit de boeken werd gereden. ,,Een Formule 1-seizoen voor in de geschiedenisboeken", schrijft Bild.

Na het breken van het record van Schumacher en Vettel ziet de BBC dat de Nederlander een ,,echt dominante coureur” aan het worden is. ,,Verstappen zegt dat hij niet geïnteresseerd in statistieken, maar hij weet er voldoende vanaf om de omvang van deze prestatie te begrijpen. Zelfs toen Mercedes alles won, behaalde Lewis Hamilton maar elf overwinningen. Het overtreden van het budgetplafond zal altijd boven Red Bull blijven hangen, maar deze race vatte het hele seizoen samen.”

