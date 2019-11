Bulgarije vervangt Zwitserland op ATP Cup

Video Vooronder­zoek KNVB: GA Eagles onder vergroot­glas na vurig eerbetoon aan zieke supporter

13 november De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar Go Ahead Eagles. De Deventer club ligt onder het vergrootglas vanwege het vuurwerk wat werd afgestoken in het uitvak tijdens de wedstrijd bij NAC Breda (1-1).