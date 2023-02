Burgemeester Parijs houdt voet bij stuk: Russen niet welkom op Olympische Spelen zolang oorlog duurt

Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds bezig is. Dat meldt Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, dinsdag op Twitter.

,,Zolang Rusland oorlog blijft voeren tegen Oekraïne, wil ik niet dat er een Russische delegatie aanwezig is bij de Olympische Spelen’’, aldus Hidalgo. ,,Ik zou dat onfatsoenlijk vinden.’’

Hidalgo is met haar uitspraken van mening veranderd. Eerder zei de burgemeester dat het in haar ogen niet ondenkbaar was dat Russen onder neutrale vlag zouden meedoen aan de Spelen. Dat zei ze vorige maand met als argumentatie dat atleten anders om onterechte redenen concurrentie wordt ontzegd.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet vorige week weten te onderzoeken of atleten uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag en met allerlei voorwaarden toch kunnen meedoen aan de Spelen. President Volodimir Zelenski van Oekraïne had de Franse president juist verzocht om Rusland en Belarus volledig te weren van de Spelen in Parijs.

De Oekraïense minister van Sport zei een boycot zelfs niet uit sluiten. ,,Ons standpunt blijft ongewijzigd: zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, mogen Russische en Belarussische atleten niet deelnemen aan internationale wedstrijden. Als we niet worden gehoord, sluit ik niet uit dat we de Olympische Spelen boycotten en weigeren deel te nemen’’, aldus Vadim Hutzajt.

Rusland eist deelname van atleten zonder beperkingen Stanislav Pozdnjakov, voorzitter van het olympisch comité van Rusland, vindt dat atleten die zijn land vertegenwoordigen zonder beperkingen moeten kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. ,,Russen moeten precies onder dezelfde voorwaarden kunnen deelnemen als alle andere atleten. ,,Alle aanvullende voorwaarden of criteria, vooral die met een politieke ondertoon, zijn volkomen onaanvaardbaar voor de olympische beweging’’, meldt hij.

Het NOC*NSF heeft er geen principiële bezwaren tegen dat het IOC probeert om Russen en Belarussen volgend jaar onder een neutrale vlag te laten deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs. Wel maakt de Nederlandse sportkoepel zich grote zorgen om de praktische uitvoering van het voornemen.