Burgemeester woedend om schrappen ‘Muur’: ‘Klap in het gezicht’

Burgemeester Guido de Padt van Geraardsbergen is bijzonder teleurgesteld dat de beroemde Muur verdwijnt uit het parkoers van de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik vind dit een klap in het gezicht van wielerminnend Vlaanderen”, stelt hij bij VTM Nieuws .

De Ronde van Vlaanderen heeft in de komende editie op 18 oktober geen passage over de beruchte Muur van Geraardsbergen, voorheen de scherprechter in de Vlaamse klassieker. De koers is ook wat ingekort, meldt organisator Flanders Classics.

,,Niemand begrijpt waarom de Muur uit het parkoers is gehaald. Dat is gebeurd op grond van redenen die kant noch wal raken”, aldus De Padt. De officiële lezing is dat het parkoers moest worden ingekort om renners minder te belasten in een druk wielerjaar. Een drogreden volgens De Padt. ,,Alsof er geen andere manieren zijn geweest om 20 kilometer in te korten. Ik sluit niet uit dat er wat revanchegevoelens hebben meegespeeld.” Hij doelt daarmee op het feit dat Geraardsbergen geen forse geldsom betaalde voor haar bijdrage aan de Ronde.

Niet alleen de Ronde van Vlaanderen is ingekort. Hetzelfde geldt voor drie andere grote koersen door Vlaanderen, die op de herziene wielerkalender dicht op elkaar zitten in de eerste helft van oktober: de Brabantse Pijl (7 oktober), Gent-Wevelgem (11 oktober) en de Scheldeprijs (14 oktober). Om de renners voldoende rust te geven tussen wedstrijden die elkaar in rap tempo opvolgen, heeft de organisatie besloten de vier klassieke koersen enkele tientallen kilometers in te korten en wijzigingen door te voeren in de parkoersen.

De Muur van Geraardsbergen is een legendarische bult in de Vlaamse Ardennen, maar de laatste jaren niet meer beslissend in de Ronde van Vlaanderen. De Oude Kwaremont en de Paterberg spelen nu een sleutelrol in de finale en dat blijft ook in de komende editie zo. “Het schrappen van wedstrijdkilometers gebeurt na de eerste beklimming van de Oude Kwaremont. Door die wijziging zullen Tenbosse en de Muur in oktober niet op het menu staan”, aldus Flanders Classics. ‘Vlaanderens Mooiste’ telt 18 oktober 241 kilometer in plaats van 267.