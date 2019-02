Busquets beducht voor gevaren Olympique Lyon: ‘Ze hebben veel snelle en slimme spelers’

Jong Go Ahead Eagles opnieuw in slotfase langs Jong SC Cambuur

20:35 Jong Go Ahead Eagles heeft opnieuw dankzij een late treffer nipt gewonnen van Jong SC Cambuur, in poule B van de reservecompetitie. Bruno Andrade bezorgde de ploeg van trainer Kick Maatman maandagavond in de 90ste minuut vanaf de penaltystip de overwinning in Friesland: 1-2.