Cahill trots op 'vierde ster', Miedema geniet van vroege vakantie

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

4 WK's voor Cahill

Tim Cahill is een van de meest geroutineerde spelers op het WK in Rusland. De Australiër begint volgende week aan zijn vierde mondiale eindronde en dat gegeven heeft hij subtiel in zijn schoenen verwerkt. Aan de binnenkant van zijn schoenen staan vier sterren waarvan de laatste zonder vette randen. Aan de buitenkant prijkt een grote '4' naast de vlag van Australië.

🙌🏼⚽️🇦🇺🔥 @nbfootball 🌏🏆2018 345 Likes, 7 Comments - Tim Cahill (@tim_cahill) on Instagram: "🙌🏼⚽️🇦🇺🔥 @nbfootball 🌏🏆2018"

Salah kan weer lachen

Over het herstel van Mohamed Salah komt maar mondjesmaat iets naar buiten, maar de Egyptenaar kan in ieder geval weer lachen, zo blijkt uit dit vrolijke Instagram-kiekje. Salah wordt in Spanje klaargestoomd voor het WK, dat voor Egypte op 15 juni begint met de wedstrijd tegen Uruguay.

🧢🧢 632.6k Likes, 5,995 Comments - Mohamed Salah (@mosalah) on Instagram: "🧢🧢"

IJsje voor Miedema in NYC

Terwijl haar ploeggenoten bij Oranje zich voorbereiden op het WK-kwalificatieduel met Noord-Ierland, geniet Vivianne Miedema van een vroege vakantie in New York. De spits is na een slopend seizoen niet fit. ,,We hebben besloten dat Vivianne nu rust moet nemen en op vakantie moet gaan. In september kan ze er dan weer fit en fris bij zijn", zei bondscoach Sabrina Wiegman eerder.