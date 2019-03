Cahill zet punt achter voetbalcarrière

Cahill was afgelopen jaar al gestopt als international. Hij kwam tot 108 interlands voor de Australische ploeg en dat is er één minder dan recordinternational Mark Schwarzer. Cahill deed met Australië mee aan de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018.



Bij het WK in Duitsland in 2006 was hij de eerste Australiër die een doelpunt voor de 'Socceroos' maakte op een eindronde. Dat was in de 3-1-zege op Japan met de ploeg die toen onder leiding stond van bondscoach Guus Hiddink. Afgelopen WK maakte hij deel uit van de Australische selectie van bondscoach Bert van Marwijk.



De Australiër speelde in Europa een groot deel van zijn carrière in Engeland bij Everton. De laatste Engelse club waarvoor hij speelde was Millwall.