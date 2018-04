Calmejane verdient in Parijs-Camembert gewicht in kaas

Zijn landgenoot Valentin Madouas eindigde als tweede en de Italiaan Andrea Vendrame kwam als derde over de streep. Voor Calmejane, die iets meer dan 25 kilometer voor de meet ontsnapte uit het peloton, was het zijn tweede seizoenszege. Eind februari zegevierde hij in de Royal Bernard Drome Classic.



Voor het begin van de race werd voor de start in Saint Germain Village een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Michael Goolaerts. De 23-jarige Belg werd zondag tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix getroffen door een hartstilstand en overleed later in een ziekenhuis.