Calvin Verdonk wordt in januari ploeggenoot van Zlatan, El Messaoudi naar Groningen

De transferperiode in is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

El Messaoudi naar het noorden

FC Groningen heeft Ahmed El Messaoudi aan de selectie toegevoegd. De 24-jarige verdedigende middenvelder komt over van KV Mechelen. El Messaoudi ondertekende bij Groningen een contract voor drie seizoenen.

De in Brussel geboren Marokkaanse voetballer begon zijn profloopbaan bij Lierse SK. Ook voetbalde hij voor Standard Luik en vorig seizoen op huurbasis bij Fortuna Sittard.

“Voor het middenveld, waar we ruim zitten in de aanvallend ingestelde spelers, waren wij nog op zoek naar een speler die voor extra balans zorgt binnen onze selectie. Het liefst een speler met veel voetballend vermogen en fysieke kracht”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen.

El Messaoudi speelde één interland voor het Marokkaanse elftal.

Volledig scherm El Messaoudi nog bij Fortuna Sittard. © BSR/SOCCRATES , BSR Agency

El Khayati mag eindelijk weg

Er is na weken gesteggel eindelijk een akkoord over de transfer van Nasser El Khayati. De 30-jarige aanvallende middenvelder verlaat ADO Den Haag voor Qatar SC en tekent in het emiraat een lucratief contract voor twee jaar. Lees hier meer.

Verdonk wordt in januari ploeggenoot van Zlatan

Volledig scherm Calvin Verdonk. © BSR Agency Vanavond zit Calvin Verdonk nog op de bank van Feyenoord, dat in Tbilisi speelt tegen Dinamo. Morgen wordt zijn overgang naar FC Twente wereldkundig, waarna de verdediger per 1 januari de overstap maakt naar LA Galaxy. Bij die club wordt hij ploeggenoot van niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic.



Het zijn merkwaardige dagen voor Calvin Verdonk, die vanavond tegen Dinamo Tbilisi voor het laatst deel uitmaakt van de selectie van Feyenoord. Morgen wordt zijn overgang naar FC Twente wereldkundig. De Tukkers huren hem tot 1 januari van de Rotterdamse club. Vanaf het nieuwe jaar is Verdonk, voormalig huurspeler van PEC Zwolle en NEC, ploeggenoot van Zlatan Ibrahimović bij LA Galaxy. Behalve FC Twente had ook Sparta belangstelling voor Verdonk. De Rotterdamse club wilde hem echter tenminste voor een jaar inlijven en niet voor een half seizoen. De Tukkers bleken daar kennelijk minder moeite mee te hebben.



Vanaf komend weekeinde speelt Verdonk in de Grolsch Veste, waarna hij Enschede over een paar maanden verruilt voor Los Angeles.

Sparta laat Wuytens gaan

Sparta Rotterdam heeft het contract van Dries Wuytens laten ontbinden. De 28-jarige Belgische voetballer kwam dit seizoen niet voor in de plannen van trainer Henk Fraser. Nu zijn contract is ontbonden, kan Wuytens bij een andere club aan de slag. De verdediger heeft al een akkoord met een nieuwe werkgever. Welke club dat is, is nog niet naar buiten gebracht. Wuytens maakte een jaar geleden de overstap van Heracles Almelo naar Sparta. Hij deed vorig seizoen mee in 33 officiële wedstrijden en had dus een noemenswaardig aandeel in de promotie van Sparta naar de eredivisie.

Volledig scherm Dries Wuytens. © foto: Carla Vos

Zevende aanwinst voor Schreuder

Trainer Alfred Schreuder heeft bij TSG 1899 Hoffenheim zijn zevende aanwinst kunnen begroeten. De Malinese international Diadie Samassékou ondertekende een contract tot medio 2024 bij de Duitse club. De 23-jarige verdedigende middenvelder komt over van de Oostenrijkse landskampioen RB Salzburg. ,,Hij heeft een enorm potentieel en op jonge leeftijd beschikt hij al over aanzienlijk veel internationale ervaring”, zegt Alexander Rosen, sportdirecteur bij Hoffenheim over de aanwinst. De speler wordt qua speelstijl vergeleken met N'Golo Kanté.

Volledig scherm Diadie Samassékou in het shirt RB Salzburg. © REUTERS

Bayern München wil Mandzukic terughalen

Niko Kovac hoopt na Ivan Perisic nog een landgenoot naar Bayern München te halen. Volgens verschillende Duitse media heeft de oefenmeester uit Kroatië zijn zinnen gezet op een terugkeer van Mario Mandzukic. De 33-jarige spits staat nu nog onder contract bij Juventus, dat hem vier jaar geleden overnam van Atlético Madrid. Hij speelde tussen 2012 en 2014 al voor Bayern München.

De kampioen van Duitsland is op zoek naar een centrumspits omdat Sandro Wagner naar het Chinese Tianjin Teda is vertrokken. Bayern München heeft nu geen goede vervanger voor de Poolse topschutter Robert Lewandowski. Bayern München huurt Perisic dit seizoen van Internazionale. De vleugelspits kwam in beeld nadat de beoogde aanwinst Leroy Sané van Manchester City een zware knieblessure had opgelopen.

Volledig scherm Mario Mandzukic won in 2013 de Champions League met Bayern München. © BSR Agency

Verdonk voor een halfjaar naar FC Twente

Calvin Verdonk (22) tekent in eerste instantie maar voor een half jaar bij FC Twente. De linksbenige verdediger, die overkomt van Feyenoord, heeft een wens: hij wil in januari naar de Amerikaanse competitie. Het is opvallend dat Twente een speler huurt die maar een half seizoen wil blijven, maar de club wilde in de zoektocht naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde José Matos snel toeslaan en een speler halen die er meteen kan staan. Verdonk heeft al heel wat eredivisieduels in de benen en zal amper tijd nodig hebben om zich aan te passen.

Volledig scherm Calvin Verdonk. © BSR Agency

Ünder verlengt contract bij AS Roma

AS Roma heeft het contract van Cengiz Ünder (22) opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023. De linksbenige rechtsbuiten uit Turkije kwam twee jaar geleden voor 14 miljoen euro over van Istanbul Basaksehir. In zijn eerste twee seizoenen bij AS Roma was de concurrent van Justin Kluivert goed voor 14 goals en 13 assists in 65 wedstrijden.

AS Roma English on Twitter @cengizunder "Every day I've felt more in love with this city, this club and these fans. This is a very happy moment for me. "I want to thank the club for allowing me to achieve my wish and continue playing for #ASRoma." - Cengiz Under 🐺

Veldwijk slaat aanbod uit Iran af

Lars Veldwijk blijft voorlopig bij Sparta. De spits heeft gisteren een lucratief aanbod vanuit Iran afgeslagen. Tot 21 augustus krijgt hij de tijd alsnog te vertrekken bij de Rotterdamse club. Lukt hem dat niet, dan houdt de technische leiding hem aan zijn contract. Technisch manager Henk van Stee: ,,Als club moeten we ook verder.”

Volledig scherm Lars Veldwijk valt in voor Halil Dervisoglu, die in januari naar Brentford vertrekt. © BSR Agency

Balotelli lijkt overgang naar Flamengo uit zijn hoofd te kunnen zetten

De markante Italiaanse spits is transfervrij nadat zijn contract bij Olympique Marseille afliep. Balotelli (29) leek op weg naar Flamengo, maar de kans dat hij daar een contract krijgt is een stuk kleiner geworden. Volgens het Spaanse medium AS wilde Balotelli dat de Braziliaanse topclub ook zijn broer onder contract nam en minimaal 10 duels bij de reserves van Flamengo zou spelen. Enock beschikt echter over aanzienlijk minder talent dan Mario. Het drie jaar jongere broertje speelde vooral in de Italiaanse Serie D. Ook de salariseis van de veelbesproken spits - 4,5 miljoen euro in twee jaar - was Flamengo wat gortig. Een overgang naar de Italiaanse promovendus Brescia lijkt volgens AS meer voor de hand te liggen.

Volledig scherm Mario Balotelli. © BSR Agency

Kerk blijft bij FC Utrecht

FC Utrecht is erin geslaagd Gyrano Kerk langer aan zich te binden. De 23-jarige aanvaller verlengde zijn contract in Galgenwaard tot medio 2023.

VVV-Venlo verrast met proefperiode Cattermole

Lee Cattermole is op proef bij VVV-Venlo. De verdedigende middenvelder krijgt een kans om trainer Robert Maaskant van zijn kwaliteiten te overtuigen. De schoffelaar was jaren een bekend gezicht in de Premier League. Hij speelde 272 duels in de topcompetitie. Cattermole kwam vanaf 2009 uit voor Sunderland en bleef die club, ondanks meerdere degradaties, lang trouw. De 31-jarige Engelsman speelde vorig seizoen met Sunderland in de League One, het derde niveau in zijn land. Hij kwam eerder uit voor Middlesbrough en Wigan Athletic.

VVV-Venlo on Twitter NIEUW GEZICHT! 👀 Lee Cattermole (31) traint mee met de selectie. De club en Cattermole bekijken of club en speler bij elkaar passen. 🤝

Finnbogason blijft FC Augsburg trouw

Alfred Finnbogason heeft zijn contract bij FC Augsburg opengebroken en met twee jaar verlengd. De spits uit IJsland zette zijn handtekening onder een verbintenis die in de zomer van 2022 afloopt. Finnbogason speelt sinds 2016 voor Augsburg. Hij verliet sc Heerenveen vijf jaar geleden voor een Spaans avontuur met Real Sociedad. FC Augsburg opent zaterdag het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

FC Augsburg on Twitter @A_Finnbogason 👉 @A_Finnbogason bleibt Augschburger! 😍 Der #FCA hat den Vertrag mit dem isländischen Stürmer vorzeitig verlängert! 🙌👉 https://t.co/gpOZ4jAnGe #Finnbogason2022

PSG wil Modric en Vinícius Júnior betrekken in Neymar-deal

Een nieuwe dag en dus nieuwe geruchten over een mogelijke megatransfer van Neymar. Real Madrid maakt volgens de Spaanse krant Marca een kans om de Braziliaan in te lijven, mits het Luka Modric en Vinícius Júnior in de deal wil betrekken. FC Barcelona is, zoals we gisteren meldden, ook nog in de race. De Catalanen zijn bereid om 100 miljoen euro te bieden inclusief Philippe Coutinho en Ivan Rakitic, die nog wel moeten worden overtuigd om de overstap te maken. Mogelijk verhuist ook Ousmane Dembélé naar Parijs, zodat Neymar kan terugkeren in Camp Nou. Drie spelers en 100 miljoen euro dus.

Volledig scherm Vinicius Junior. © EPA

Bakayoko kan op huurbasis terug naar AS Monaco

Tiemoué Bakayoko mag volgens de Daily Mail deze zomer vertrekken bij Chelsea. De Franse middenvelder maakte tijdens het seizoen 2016/2017 veel indruk bij AS Monaco in onder meer de Champions League en daarmee verdiende hij een transfer naar Stamford Bridge. Zijn eerste seizoen bij Chelsea was geen onverdeeld succes. Dat gold ook voor de uitleenbeurt aan AC Milan afgelopen jaargang. Nu kan Bakayoko op huurbasis terugkeren naar de club waar hij doorbrak: AS Monaco.

Volledig scherm Tiemoué Bakayoko. © AP

AS Roma-talent Zaniolo maakt einde aan geruchten en verlengt contract



Nicolo Zaniolo (20) werd deze zomer gelinkt aan een overgang naar Manchester United, Tottenham Hotspur en Juventus, maar de getalenteerde middenvelder vertrekt niet. Hij heeft zijn contract bij AS Roma met liefst vijf jaar verlengd. Volgens Zaniolo was dat allesbehalve een lastige beslissing. De clubs stonden voor hem in de rij nadat hij vorig seizoen zijn doorbraak beleefde. Zij moeten dus nog even geduld hebben.