Camavinga, Reyna, Kulusevski en Williams dromen van doorbraak in Haaland-stijl

Borussia Dortmund heeft zonder twijfel de meest talentvolle voorhoede van Europa. De Engelse vleugelaanvaller Jadon Sancho (20) en de Noorse spits Erling Haaland (20) hebben hun klasse inmiddels bewezen, maar ze hebben ook drie zeer talentvolle aanvallende middenvelders in hun rug: de van Real Madrid gehuurde Braziliaan Reinier (18), de voor 23 miljoen euro van Birmingham City overgekomen Engelsman Jude Bellingham (17) en Amerikaans jeugdinternational Giovanni Reyna (17).



Reyna werd op 13 november 2002 geboren in Sunderland, waar zijn vader Claudio op dat moment speelde. Claudio Reyna speelde 112 interlands voor de VS en speelde voor Rangers, Sunderland en Manchester City, maar ook hij begon zijn Europese loopbaan in Duitsland. Na het WK 1994 (waar hij niet speelde) stapte hij over van het universiteitsteam Virginia Cavaliers naar Bayer Leverkusen en van 1997 tot 1999 speelde hij ook nog voor VfL Wolfsburg. Zijn zoon Giovanni (vernoemd naar zijn Rangers-teamgenoot Giovanni van Bronckhorst) speelde van 2015 tot 2019 in de jeugd van New York City FC, waar hij een uniek talent bleek. ‘Gio’ had de clubs voor het uitkiezen, vooral in Engeland, maar koos begin dit jaar voor het perspectief bij Borussia Dortmund. Een goede keuze, zo lijkt het, want Reyna speelde inmiddels al 24 duels in de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor drie goals en zes assists.



Reyna scoorde aan de lopende band voor de Amerikaanse jeugdteams (onder meer in de Onder 15 van coach Dave van den Bergh), maar wacht nog op zijn debuut in de nationale ploeg van bondscoach Gregg Berhalter. Tegen Club Brugge, Lazio en Zenit mag Reyna zijn talent nu ook in de Champions League gaan etaleren.