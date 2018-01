Camiel Eurlings heeft aftreden maar aan één persoon te wijten

Het duurde, het duurde en het duurde. En toen het al veel te lang had geduurd, duurde het nog wat langer. De roep om zijn aftreden werd met de dag luider – maar nu is het kwartje ook gevallen bij Camiel Eurlings zelf: hij treedt af als IOC-lid.

Eindelijk.

Het was onvermijdelijk. De druk werd de afgelopen weken steeds groter. Niemand had meer vertrouwen in hem. Er was geen draagvlak bij sporters en sportbonden voor hem, zijn politieke vrienden wilden hun handen niet langer aan hem branden en de publieke opinie was genadeloos eensgezind: wegwezen.

Quote Eurlings was de vleesgeworden sportbobo Eurlings heeft zijn eigen graf gegraven. Door zijn ex-vriendin te mishandelen, maar misschien nog wel meer door de manier waarop hij er vervolgens mee om ging. Eerst loog hij simpelweg dat hij haar had geslagen, daarna zweeg hij erover in alle talen. Toen hij, onder druk van het NOC*NSF en de media, gevraagd werd om wél transparant over zijn verleden te zijn volgde een serie van miskleunen. Hij liet zijn advocaat een persverklaring in de rondte sturen onder het mom van een biecht die geen biecht was. Hij gaf een interview in het NRC Handelsblad met excuses die geen excuses waren. Hij verdraaide feiten, hij speelde woordspelletjes en hij schoof (een deel van) de schuld af op zijn ex-vriendin. In zijn woorden was geen spijt, geen zelfreflectie of moreel besef te lezen, maar vooral zelfmedelijden. Het waren armetierige pogingen om zijn baantje te redden.

Eurlings was de vleesgeworden sportbobo. Hij vertrok uit de politiek, hij faalde in het bedrijfsleven, maar hij kreeg wel een IOC-zetel toegeschoven dankzij de lobby van het old boys network. En dat terwijl hij nog nooit een bijzondere affiniteit met sport tentoongespreid had. Wat hij in zijn jaren als IOC-lid deed? Geen idee. Hij was alleen in beeld als er Nederlandse medailles gevierd konden worden.

De hele affaire Eurlings was afzichtelijk. Maar als er dan tóch een lichtpuntje te vinden is, dan zit het hierin: dat de top van de bestuurderspiramide wordt aangepakt. Veel te vaak zitten daar mannen die denken dat ze alles kunnen maken, dat ze overal mee weg komen. We eisen met z’n allen van sporters dat ze alles volgens de regels doen. We tappen hun bloed af, we testen hun pis, we vragen van ze dat ze altijd laten weten waar ze zijn. Ze hebben pers- en sponsorverplichtingen, ze worden geacht rolmodellen voor de jeugd te zijn en als ze zich misdragen krijgen ze alles en iedereen over zich heen. Maar hoe kun je dat als bestuurder van sporters eisen als je zelf over de schreef gaat zonder er verantwoording voor af te leggen?

In zijn meest recente persverklaring wijt Eurlings zijn terugtreden aan ,,de voortdurende discussie over zijn positie”. Hij wijst er – wéér – mee naar anderen. Hij gaat in de verklaring opnieuw voorbij aan zijn eigen fouten, aan zijn eigen gebrek aan transparantie en moreel besef.