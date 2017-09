Campenaerts verkast naar andere Lotto

Jong GA Eagles verliest met debutant Corbin-Ong van beloften NEC

20:56 Jong Go Ahead Eagles is er maandagavond niet in geslaagd de eerste wedstrijd van het bekertoernooi te winnen. De beloften van NEC waren met 0-2 te sterk voor de Deventer ploeg waar spelers uit de eerste selectie ontbraken vanwege de bekerwedstrijd van dinsdag in Barendrecht.