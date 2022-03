Canadees Dubreuil uit WK sprint na positieve test, Krol nu aan de leiding

8 wedstrijdpijlen UK Open: Dramati­sche uitschake­ling Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen wel nog in de race

Dag 1 van de UK Open is in volle gang. In totaal dingen maar liefst 158 darters mee naar de titel in de ‘FA Cup of Darts’, onder wie elf Nederlanders. Voor Raymond van Barneveld kwam er op dramatische wijze een einde aan het toernooi dat hij twee keer wist te winnen, andere landgenoten hadden meer succes.

17:28