Canadese coureur Latifi volgend seizoen reserve bij Williams

Uitgelekte uitslag ‘Modric wint ook Gouden Bal met ruime overmacht’

19:54 De Kroatische middenvelder Luka Modric (33) heeft na de FIFA The Best Award ook de Ballon d’Or (Gouden Bal) met grote overmacht gewonnen. Het gala in het Grand Palais in Parijs is nog niet begonnen, maar de uitslag is al uitgelekt.