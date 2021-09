Canadese tiener Fernandez schakelt ook Svitolina uit op US Open

Fernandez is de nummer 73 van de wereld. In 2020 kwam ze tot de tweede ronde op Flushing Meadows. Dit jaar stuntte ze door in de derde ronde de als derde geplaatste Naomi Osaka uit Japan, tweevoudig winnares van de US Open, te verslaan. In de vierde ronde klopte ze ook de Duitse Angelique Kerber, winnares in New York in 2016.



De Canadese won de eerste set overtuigend van Svitolina, halve finaliste in New York in 2019. In de tweede set was het de Oekraïense die uitliep naar 5-1 en de set greep met 6-3. Fernandez herpakte zich in de derde set, brak Svitolina twee keer en serveerde op 5-3 voor de wedstrijd. Ze verspeelde haar opslagbeurt echter, waardoor de Oekraïense kon terugkomen. In de afsluitende tiebreak kwam Fernandez opnieuw 4-1 voor, maar werd het toch weer gelijk. Met 7-5 won ze alsnog en bereikte voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi.