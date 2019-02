Cant troeft Nederlands viertal af bij WK veldrijden

Bij de vrouwencross reisde de Nederlandse enclave met grote plannen af naar Bogense. Met Lucinda Brand had het dé favoriet in de gelederen. Zij kwam echter niet lekker uit de startblokken en gleed in de eerste ronde al onderuit. De koers werd op dat moment bepaald door landgenoten Denise Betsema en Europees kampioene Annemarie Worst. Al gauw werd duidelijk dat de regerend wereldkampioen Cant ook over goede benen beschikte.