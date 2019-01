Cardiff haalt oud-speler Groningen naar Wales

Mollema begint seizoen met podiumplek op Mallorca

17:52 Bauke Mollema is als derde geëindigd in de Trofeo Ses Salines-Felanitx op Mallorca. Het is de eerste van vier wedstrijden die op het Spaanse eiland worden verreden. De overwinning in de eerste serieuze wedstrijd dit jaar op Europees grondgebied was voor de Spanjaard Jesús Herrada, die het verschil maakte in de slotklim.