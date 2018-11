Cardoso blundert bij presentatie bij Celta

VDH: Dafne Schippers mag me altijd bellen

20:26 Pieter van den Hoogenband kijkt uit naar zijn nieuwe rol als chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg. ,,Ik vind het fantastisch dat ik de sport zo kan dienen’', zei hij vanavond in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. ,,Ik ga alles geven om mijn sporters in Tokio te laten excelleren zodat ze een prestatie neerzetten waar we allemaal trots op kunnen zijn.’'