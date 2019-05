Carey: Zee van oranje is uniek

,,Zandvoort heeft een geweldige geschiedenis, de beroemdste helden uit de Formule 1 hebben hier gereden. Bovendien merken we de passie en opwinding bij de Nederlanders voor onze sport. Ik zie vaak die 'zee van oranje' op de circuits voor Max Verstappen, dat is prachtig om te zien en ook uniek. En Zandvoort is een unieke plek, we willen in Europa een race op een iconisch circuit", aldus Carey.

Quote Vanaf het begin zeiden we dat we wilden racen op nieuwe locaties. Chase Carey Carey benadrukte dat de Formule 1 tegenwoordig meer is dan alleen een autorace. "Sport is entertainment, dus we maken er een evenement van met een verscheidenheid aan activiteiten voor alle leeftijden. Deze plek heeft zijn eigen identiteit en dat is precies wat we zoeken. Ik sliep vannacht in Amsterdam, hier vlakbij, en dat is ook al zo'n bijzondere stad."

FOM is een akkoord voor drie jaar overeengekomen met Zandvoort. ,,Ik zou zeggen tenminste drie jaar. We gaan in principe relaties aan voor de lange termijn", aldus Carey, die verwacht dat de Dutch Grand Prix over ongeveer één jaar zal plaatshebben. "De wedstrijdkalender voor 2020 is nog niet vastgesteld, maar ik denk dat we Zandvoort plannen rond deze tijd van het jaar.”

