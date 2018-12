Carlijn Achtereekte maakt valse seizoensstart goed met ticket WK afstanden en EK allround

En ineens gaan de handen de lucht in, rent ze van het middenterrein richting de tribunes in Thialf. Ze zoekt contact met familie en vrienden. Juichend en vol sprankelende ogen. Carlijn Achtereekte (28) heeft een ticket voor het WK afstanden in Inzell binnen én mag naar het EK allround.

De uit Lettele afkomstige schaatsster kon niet opgeluchter zijn met haar derde plek op de 3000 meter tijdens het NK afstanden in Heerenveen. Haar 4.01,77 minuten was voldoende voor de bronzen medaille en een van de drie tickets op die afstand voor het WK. ,,Ik denk dat ik nog nooit zo hard heb gejuicht voor een derde plek”, gaf ze toe. Antoinette de Jong won (4.00,64), Ireen Wüst werd tweede in 4.01,29.

Valse start

Achtereekte, in februari dit jaar de olympisch kampioene op deze afstand in Zuid-Korea, maakte dit seizoen een valse start. Ze miste de eerste wereldbekerwedstrijden omdat ze door heftige buikproblemen niet in actie kon komen op de kwalificatiewedstrijden. Een grote streep door de rekening, ervaarde ze. ,,Als je begin dit jaar nog olympisch kampioen bent geworden, zijn de verwachtingen hooggespannen. Bij elke wedstrijd word je geïntroduceerd als de olympisch kampioene. Dat brengt wel druk met zich. Aan de ene kant fijn natuurlijk, want winnen is prachtig. Maar je moet er wel steeds staan.”

En dat kon ze de afgelopen maanden niet door die vervelende buikproblemen, die nog steeds niet volledig zijn verklaard. ,,Het belangrijkste is dat het over is, dat ik weer fit ben”, zegt ze daar nu over. Al deed ze na die periode wel een flinke jas uit, verloor ze zelfs een paar kilo gewicht. ,,Gelukkig heb ik tijdens het trainingskamp in Collalbo goed mee kunnen doen en daarna ook goed kunnen trainen. Ik had het gevoel dat ik weer op niveau was, maar kon dat niet op internationale wedstrijden meten. Dat is vervelend.”

Volledig scherm Carlijn Achtereekte. © ANP

Wissel

De 3000 meter verliep niet eens helemaal vlekkeloos voor de Lettelse. In het duel Reina Anema moest ze bij een wissel nog wat inhouden, iets wat Anema na de wedstrijd nog diskwalificatie opleverde. ,,Dat kost toch tijd‘’, weet Achtereekte. ,,Ik dacht tijdens de laatste ritten toen het spannend werd nog wel even ‘als dat incident me maar niet het WK-ticket kost.”