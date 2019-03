Carlijn Achtereekte ontzettend trots op vierde plek op WK Allround in Calgary

,,Normaal gesproken is de vierde plek altijd een hele zure klassering. net geen podium. Maar in dit geval ben ik wel heel blij en trots. Ik hoor gewoon bij de beste vier allroundsters van de wereld. En dat bij mijn WK-debuut. Bovendien zit er nog veel meer in dit lijf”, reageerde Achtereekte vanuit Calgray.

Volledig scherm Carlijn Achtereekte in actie tegen de Canadese Ivanie Blondin op de 1500 meter. © EPA

De schaatsster van Jumbo-Visma begon zaterdag al met een persoonlijk record op de 500 meter (39,25 seconden), maar was daarmee wel flink langzamer dan de concurrentie. ,,Ik wist vooraf dat ik 38,8 zou moeten rijden om in de buurt te kunnen blijven, maar ondanks dat het op de trainingen heel goed ging kreeg ik die tijd er niet uit. Maar toch een persoonlijk record. Wel een twaalfde plek, dan weet je dat je aan de bak moet op de andere afstanden.”

Op de 3000 meter wist ze weer wat terug te pakken met een sterke tijd van 3.58,70 minuten, slechts zeven honderdsten achter haar toptijd van 2017 in Calgary. Ze werd vierde op deze afstand. ,,Helemaal geen slechte tijd, maar het was niet mega-goed. Ik wilde heel graag iets speciaal laten zien op deze afstand en zeker op dit ijs, maar ik had wat moeite om mijn slag goed te pakken. Toch was ik na de eerste dag wel wat verrast dat ik nog vijfde stond.”

Het betekende voor haar dat ze zonder druk de tweede dag in kon gaan. ,,Dat was wel lekker, gewoo n met het gevoel dat je niets te verliezen hebt. Ik wilde knallen op de 1500 meter en dat ging zo ontzettend goed. Alle slagen waren raak.” Achtereekte liet zien dat ze ook in het allrounden mee kan met de absolute top. Want het persoonlijk record van 1.53,92 seconde was bijna twee seconden sneller dan haar oude beste tijd van 1.55,76. ,,Ongelooflijk”, zegt ze lachend. ,,Een half jaar geleden stond ik nog zo ver van de concurrentie op deze afstand en nu blijf ik binnen een seconden. Daar was ik zo ontzettend blij mee. En daarna kwam Jac (haar coach bij Jumbo-Visma, red.) naar me toe en fluisterde: ‘Carlijn, je kunt nog derde worden....’ Maar daar wilde ik niets van weten, ik wilde die vijf kilometer zonder druk kunnen rijden.”