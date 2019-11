Carlijn Achtereekte pakt zilver op 3000 meter bij wereldbekerwedstrijd Minsk

Voorwaarde­lij­ke straf voor RKC'er Spierings

16:24 De schorsing van één extra wedstrijd van RKC-speler Stijn Spierings is omgezet in een voorwaardelijke straf. De middenvelder van RKC Waalwijk, algemeen directeur Frank van Mosselveld en teammanager Sander van den Anker hebben donderdag bij de KNVB in Zeist met succes de straf aangevochten.