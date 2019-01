Carlijn Achtereekte uit Lettele wil wat laten zien als allrounder op ‘thuisbaan’ in Collalbo

Elke keer als de in Lettele geboren schaatsster in Collalbo neerstrijkt, heeft ze dat goede gevoel. Altijd komen er positieve woorden over haar lippen. ,,Het is zo mooi hier, echt genieten. In de bergen, op hoogte, maar het lijkt wel of hier altijd de zon schijnt.’’ Ze streek vorige week vrijdag al neer in Italië met haar ploeg, die sterk vertegenwoordigd is op zowel het EK allround, als het Europees kampioenschap sprint dat tegelijkertijd wordt gehouden. Het geel-zwart domineert. ,,We zijn een goede week voor het EK al hier aangekomen’’, zegt Achtereekte vanuit Italië. ,,Zo kunnen we rustig aan de hoogte wennen en trainen op de baan waar ook de wedstrijden worden verreden. En het is ook nog eens onze ‘vaste’ locatie, waar we vaak op trainingskamp zijn. Het is goed toeven hier.’’