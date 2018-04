Carlijn Achtereekte verlengt contract met LottoNL-Jumbo met twee jaar

In de onzekere schaatswereld is dat een mooie opsteker voor de olympisch kampioene. Waar veel schaatsers nog geen ploeg hebben voor het nieuwe seizoen, heeft de Lettelse zekerheid voor de komende twee jaar. Achtereekte verraste vriend en vijand begin dit jaar op de Olympische Spelen in Zuid-Korea met de gouden medaille op de 3000 meter. De Lettelse was bezig met haar eerste jaar bij het team van trainer Jac Orie en versloeg topfavorieten als de Japanse Miho Takagi, de Tsjechische Martina Sáblíková en landgenotes Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Op de site van haar schaatsploeg reageert ze: ,,Ik heb bij Jac een geweldig seizoen beleefd met natuurlijk als absolute uitschieter het veroveren van de olympische titel. Ik ben daarom erg benieuwd waartoe ik de komende periode in staat ben. Ik heb met Jac al besproken dat ik me niet alleen op de 3 en 5 kilometer wil richten, maar ook op het allrounden. Ik kijk uit naar die nieuwe uitdaging.”

Coach Orie laat in een verklaring van LottoNL-Jumbo weten blij te zijn met de verlenging van de samenwerking. ,,Dat zij na amper tien maanden samenwerking al zo’n superprestatie leverde in PyeongChang is fantastisch. Maar daarom is het extra interessant om te zien wat er mogelijk is als we langer met elkaar samenwerken. We hopen natuurlijk dat ze deze lijn op de 3000 meter kan voortzetten en daarnaast gaan we kijken wat er mogelijk is op de allround. Samen met Joy Beune hebben we in ieder geval een mooi duo bij de dames.”