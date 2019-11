Carlijn Achtereekte was nog nooit zo snel op het ijs van Heerenveen - eerste WB-ticket is binnen

Carlijn Achtereekte mag zich in elk geval tot en met de kerst meten met de internationale top op de 3000 meter. De 29-jarige Lettelse werd zaterdag derde op die afstand tijdens de wereldbekerkwalificatiewedstrijden in Heerenveen.

Achtereekte, olympisch kampioene op deze afstand, nam het in een rechtstreeks duel op tegen Esmee Visser, de regerend Europees kampioene. Achtereekte startte furieus. ,,Dat kan ik gewoon op dit moment, al reed ik tot dit moment nog maar één keer een 3000 meter-wedstrijd. En dan moet ik in de tweede helft van de wedstrijd mijn snelheid zo lang mogelijk vol zien te houden. Maar er wordt wel hard gereden hier, hoor, als je ziet dat zelfs Ireen Wüst zich niet weet te plaatsen.”

Ze nam al snel afstand van Visser, maar zag de rijdster van TalentNed in de tweede helft van de wedstrijd sterk terugkomen. ,,Ze zat steeds in mijn rug, maar ik zag aan haar rondeborden dat ze sneller was en er aan kwam. Dat voel je ook. Daar moet ik niet mee bezig zijn, maar ik kon er niets aan doen.”

Aanklampen

Visser ging Achtereekte voorbij in de voorlaatste ronde, maar de schaatsster van Jumbo-Visma klampte aan. ,,Dan komt de vechtmodus in me boven, dan wil ik mee. En dat lukte best aardig.” Het was niet voldoende voor de ritwinst, maar het verschil met winnares Visser was slechts 23 honderdsten van een seconde. Achtereekte tekenden voor 4.00,51 minuten. Genoeg voor wat later bleek de derde tijd, waar de eerste vijf zich plaatsten voor de eerste serie wereldbekers. Antoinette de Jong kwam er nog tussen met 4.00,29

Volledig scherm Carlijn Achtereekte. © BSR Agency

Achtereekte: ,,Ik was nog nooit zo snel hier in Heerenveen, dus dat belooft wel wat. Het belangrijkste was plaatsen voor de wereldbekers. Dan kun je je meten met de internationale top in grote wedstrijden. Leuk allemaal, maar het gaat natuurlijk om februari volgend jaar. De wereldkampioenschappen afstanden. DAar wil ik bijzijn en ontzettend hard schaatsen. Daar moet ik knallen.”

Vijf kilometer