Carlijn Achtereekte wil met NK allround toewerken naar olympische vorm

Aan het EK allround in Collablo hield ze na haar zesde plaats niet een enorm goed gevoel over. Achtereekte: ,,Dat was niet het gewenste resultaat natuurlijk, maar het was wel een mooie ervaring. Het was de eerste keer dat ik me voor dit toernooi plaatste, dus met een podiumplek had ik geen rekening gehouden. Wel gehoopt natuurlijk.’’ De schaatsster uit Lettele had alleen veel moeite met de wind op de buitenbaan in Italië. ,,Ik had op elke afstand moeite mijn slag te vinden, mijn manier van schaatsen was niet efficiënt genoeg in deze omstandigheden. Al zat er in elke race wel iets goeds dat ik weer meeneem. Ik heb in het voorseizoen te veel wedstrijden gemist. Nu is de basis een stuk beter.’’