Carlijn Achtereekte wil olympische verrassing worden

Daar is ze al ruim een week. ,,En het is heerlijk. Wel koud, maar de zon schijnt. Dat maakt het heel mooi. En we kunnen wel buiten het dorp fietsen, dan komen we veel van de lokale bevolking tegen. Die zijn heel bescheiden en timide, dat valt wel op. En ach, ik ben hier geen bekende naam natuurlijk haha.’’ En dat bevalt Achtereekte erg goed, want het haalt de druk ook weg. ,,Ik voel me erg goed, de vorm is beter dan tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen zelfs, denk ik. Toen was het heel spannend, stond er veel op het spel. Nu ook natuurlijk, maar het verschil is dat ik nu niets te verliezen heb. Ik ben een outsider, geen favoriet. Dus laat iedereen maar de geijkte namen noemen. Wat zou het mooi zijn als ik voor een grote verrassing kan zorgen. Ik heb al vaker laten zien dat ik vanuit een underdogpositie voor iets moois kan zorgen’’, pept ze zichzelf op.

Ze geniet van de entourage, van de mensen om zich heen. ,,Al is het wel even wat anders dan rond de wereldbekerwedstrijden of grote toernooien. Je merkt nu pas hoe groot de Spelen zijn. Wat een mensen. Zoveel vrijwilligers, beveiligers, sporters. Heel veel safety zones. We kunnen met de fiets wel het dorp uit, maar als we terugkomen worden we heel strak gecontroleerd. Dat kost veel tijd en dat is wel even wennen'', legt Achtereekte uit. ,,Maar het is goed natuurlijk, zeker in deze tijden. Soms is het lastig voor me, simpelweg omdat ik graag de controle heb. Maar nu is de focus volledig op de wedstrijd van zaterdag'', zegt ze. En hoewel vaak de namen van Ireen Wüst, Antoinette de Jong en de Japanse Takagi vallen, net als Martina Sablikova, hoopt Achtereekte voor een grote verrassing te kunnen zorgen. ,,Ik heb de afgelopen dagen een trainingswedstrijd gereden, tenminst de eerste 4,5 rondes. Dat was ook de bedoeling. Ik wilde niet tot het gaatje gaan zo vlak voor mijn wedstrijd, maar het ging flink hard. Het is een mooie baan met snel ijs. Dat ligt me wel.''