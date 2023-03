Carlos Alcaraz (19) wint Indian Wells en is weer nummer 1 van de wereld

Met video Max Verstappen ziet tweede plaats als beperken van schade: ‘Ik had hier gewoon moeten winnen’

Hoewel hij oprukte van de vijftiende naar de tweede plaats, kon Max Verstappen niet echt genieten van zijn fraaie inhaalrace in Saoedi-Arabië. Door een gebroken aandrijfas viel de kwalificatie gisteren in duigen en ook tijdens de race voelde de auto niet altijd goed aan. ,,We moeten beter zijn als team, deze problemen mogen we niet hebben”, reageerde Verstappen bij Viaplay.