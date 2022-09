Carlos Alcaraz leeft mee bij afscheid Roger Federer, match-tiebreak gaat beslissing brengen

Met videoRoger Federer speelt vanavond zijn laatste tenniswedstrijd ooit. De 41-jarige Zwitser doet dat op de Laver Cup in Londen met zijn goede vriend Rafael Nadal (36) aan zijn zijde. De winnaars van samen 42 Grand Slams wonnen de eerste set tegen Jack Sock en Frances Tiafoe met 6-4. In de tweede set wonnen de Amerikanen in de tiebreak met 7-2, waarmee een match-tiebreak nu gaat beslissen of Federer afscheid gaat nemen met een zege. Wie het eerst tien punten scoort wint.