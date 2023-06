Carlos Alcaraz pakt op Queen's eerste grastitel en herovert nummer 1-plek

Carlos Alcaraz heeft het grastoernooi van Queen’s op zijn naam geschreven. In de finale was de Spanjaard met 6-4 6-4 te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. Het was voor de 20-jarige Spanjaard zijn eerste titel op gras.

Alcaraz verloor in de laatste game de eerste twee punten, maar hij herstelde zich en won de laatste vier. Hij had in de finale aan twee breaks voldoende en werkte de twee breakpoints die hij tegen kreeg weg.

Door de titel in Londen is Alcaraz vanaf maandag weer de nummer 1 van de wereld. Hij lost Novak Djokovic, die eerder deze maand Roland Garros wist te winnen, weer af. Doordat Alcaraz de mondiale ranglijst per maandag weer aanvoert, wordt hij ook als eerste geplaatst op Wimbledon. Dat toernooi begint over ruim een week.

Alcaraz begon de week op Queen’s met een zwaarbevochten zege op de Franse lucky loser Arthur Rinderknech, maar verloor in zijn daaropvolgende vier wedstrijden geen set meer.

Voor Alcaraz was het al de elfde titel. Dit jaar was hij voor de vijfde keer de beste, net zo vaak als vorig seizoen.

Halle

Aleksandr Boeblik heeft een topweek in het Duitse Halle bekroond met de titel. De nummer 48 van de wereld was in de finale van het grastoernooi in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Rus Andrej Roeblev, die bij de laatste acht Tallon Griekspoor had uitgeschakeld: 6-3 3-6 6-3.

Boeblik besloot het duel met een ace op zijn tweede service. De Kazach sloeg in de slechts 1 uur en 33 minuten durende driesetter 21 aces.

De 26-jarige Boeblik versloeg op weg naar de eindzege liefst vier geplaatste spelers. In de halve eindstrijd was hij de Duitser Alexander Zverev de baas en een ronde eerder zag hij Jannik Sinner uit Italië opgeven.

Voor Boeblik is het pas de tweede titel uit zijn loopbaan. Vorig jaar won hij het indoortoernooi van Montpellier. Boeblik is de opvolger van Hubert Hurkacz, die in de tweede ronde verloor van Griekspoor.

