Carrasco voor 55 miljoen naar China

AS Monaco, de voormalige club van de flankaanvaller, heeft naar verluidt wel nog recht op 25 procent. De 24-jarige Belg zou er zelf netto zo’n 10 miljoen per jaar vangen bij de promovendus. Hij speelde sinds 2015 in Madrid en scoorde in 124 wedstrijden 23 keer.



Ook ploeggenoot Nicolás Gaitán gaat Dalian Yifang. Voor Gaitán betaalt Dalian Yifang 18 miljoen euro. De dertigjarige Argentijn kwam in 2016 over van Benfica. Hij kwam dit seizoen pas twee keer in actie voor Atlético.



De transfermarkt in China sluit woensdag om 17 uur.