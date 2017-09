Carreno Busta fluitend naar halve finale US Open

Carreno Busta was in elke set een klasse beter dan zijn Argentijnse opponent. De 26-jarige tennisser, die nooit verder kwam dan de derde ronde in New York, heeft dit jaar een uitgelezen kans om - zonder zich te hoeven meten met een echte wereldtopper - door te stoten naar de finale. In de halve eindstrijd moet hij daarvoor afrekenen met Sam Querrey of Kevin Anders, die later vanavond in actie komen.



Voor de speler uit Barcelona is het de eerste keer dat hij doordringt tot de laatste vier van een grandslamtoernooi. Zijn beste prestatie tot nu toe was het bereiken van de kwartfinale, eerder dit seizoen op Roland Garros in Parijs.



In de andere kant van het speelschema zijn Rafael Nadal en Roger Federer favoriet. De Spanjaard moet afrekenen met Andrey Roeblev uit Rusland en Federer stuit op Juan Martin Del Porto.