Caruso soleert naar eindzege Ronde van Sicilië, Nibali eindigt vierde

Met video Cyriel Dessers na nieuwe heldenrol: ‘Wat mij betreft blijft het niet bij die twee wedstrij­den’

Feyenoord plaatste zich donderdagavond voor de halve finales van de Conference League door in Praag met 1-3 af te rekenen met Slavia Praag. Matchwinner was, zoals wel vaker dit seizoen, Cyriel Dessers. ,,Van mij mag het nog wel even doorgaan.”

9:17