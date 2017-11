Carvajal vreest schorsing na opzettelijk geel

Geblesseerde Polling mist Grand Slam Tokio

14:50 Kim Polling heeft zich met een voetblessure afgemeld voor de Grand Slam van Tokio. De drievoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram liep de blessure op tijdens de afgelopen Grand Prix in Den Haag. Polling won daar in de finale van landgenote Sanne van Dijke, maar kwam wel strompelend van de tatami.