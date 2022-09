Casper Ruud in vier sets naar finale US Open, Carlos Alcaraz kan hem nog van nummer 1-positie houden

Met videoCasper Ruud is doorgedrongen tot de finale van de US Open. De 23-jarige Noor won in vier sets van de Rus Karen Khachanov: 7-6, 6-2, 5-7, 6-2. Ruud neemt het zondagavond (22.00 uur) in de finale op tegen Carlos Alcaraz of Frances Tiafoe, die straks hun halve finale spelen in New York.

De eerste set duurde exact een uur, in de tweede set was Ruud al na 33 minuten klaar met de Rus. Khachanov won de derde set vervolgens met 7-5, maar in de vierde set trok Ruud de zege toch overtuigend naar zich toe. De halve finale duurde uiteindelijk exact drie uur.



Ruud bereikte eerder dit jaar al de finale van Roland Garros, waarin hij in drie sets (6-3, 6-3, 6-0) kansloos verloor van zijn idool Rafael Nadal. De Noor trainde sinds 2018 ook op de Rafa Nadal Academy in Manacor, waar hij als talentvolle tiener binnenkwam als nummer 143 van de wereld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ruud en zijn mogelijk opponent Carlos Alcaraz (19) kunnen de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst worden. Rafael Nadal moest na zijn uitschakeling in de kwartfinale door Tiafoe hopen dat Alcaraz en Ruud de finale in New York niet zouden halen. In dat geval werd hij voor de negende keer in zijn carrière de nummer 1 op de mondiale ranking. Als Ruud en Alcaraz in de finale tegenover elkaar staan, dan gaat de nummer 1-positie naar de winnaar van de US Open. Als Tiafoe de finale haalt, maakt Ruud direct de sprong van 7 naar 1 op de wereldranking.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alcaraz kan in New York historie schrijven. Als de Spanjaard erin slaagt om Daniil Medvedev af te lossen, wordt hij de jongste nummer één van de wereld sinds het invoeren van de ranking. Het record is nu in handen van de Australiër Lleyton Hewitt. Novak Djokovic, niet van de partij in New York, is momenteel de nummer zes van de wereld. Ruud of Alcaraz wordt de 28ste verschillende leider van de ATP-ranking.

Medvedev werd begin dit jaar de eerste leider sinds februari 2004 die niet Roger Federer (310 weken in totaal), Rafael Nadal (209 weken), Novak Djokovic (373 weken) of Andy Murray (41 weken) heette. Medvedev verloor vorige week in de achtste finales in vier sets van Nick Kyrgios.

Medvedev won vorig jaar in New York en verloor begin dit jaar in de finale van de Australian Open van Nadal. Vervolgens reikte hij op Roland Garros ook tot slechts de vierde ronde en aan Wimbledon mocht hij als Rus niet meedoen. De US Open krijgt zondag al de tiende verschillende kampioen sinds 2008 en de vijfde verschillende winnaar op rij.

Volledig scherm Karen Khachanov. © ANP / EPA