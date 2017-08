Castelijns moet weg bij LottoNL-Jumbo: 'Nachten niet kunnen slapen'

LottoNL-Jumbo geeft aan dat Castelijns ‘een beetje is blijven hangen in zijn ontwikkeling.’ Hij heeft volgens de ploegleiding niet de stappen gemaakt die verwacht werden. In het kader van het door selecteren viel de afweging of de ploeg niet beter kan investeren in jongeren met potentie dan verder gaan met Castelijns, uit in het nadeel van de 28-jarige Brabander.



,,Ik heb er nachten niet van kunnen slapen”, zo schetst Castelijns hoe hard de klap is aangekomen. ,,Eerlijk gezegd viel de mededeling me ook koud op het dak. Ik had niet het idee dat ik op een schopstoel zat.”



Drie seizoen geleden brak Castelijns door bij Babydump. Hij won de topcompetitie en kreeg als beloning een contract aangeboden bij Lotto-Jumbo.