Casual-coach rukt op: ‘Voor veel oud-voetballers, voelt pak als harnas’

Door Daniël Dwarswaard



In de krant van afgelopen maandag stond op de pagina’s over het buitenlands voetbal een foto van de trainers Peter Bosz en Alfred Schreuder. Natuurlijk omdat de coaches van Bayer Leverkusen en Hoffenheim in de Duitse competitie tegen elkaar speelden. Als uithangborden van het Nederlandse trainersgilde in het buitenland. Wat óók opviel: de twee trainers waren gekleed zoals je ze ook op een donderdagochtend op straat tegen kunt komen. Schreuder in een groene hippe broek met een donker T-shirt. Peter Bosz in spijkerbroek met daar boven een lichtblauw overhemd.



Nee, geen clubkostuum. En nee, ook geen trainingspak. We zien het steeds vaker: trainers die in hun ‘normale kloffie’ de boel aansturen. Kijk eens naar FC Twente-trainer Gonzalo García in zijn hippe witte t-shirt of modieuze trui. ,,De ‘vercasualisering’ van het trainersgilde’’, noemt Arno Kantelberg het. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Esquire, stijlkenner én een groot voetballiefhebber. ,,Vroeger was het trainingspak de norm. Ik zie de Feyenoord-trainers nog staan op de teamfoto’s. Pim Verbeek, Gunder Bengtsson, Willem van Hanegem natuurlijk. Met de commercialisering kwam het pak. Uitstraling werd belangrijk, beetje chic en formeel doen. Nu is het dus wat hipper. Het is een maatschappelijke ontwikkeling dat mannen zich zo gaan kleden. Kijk eens naar Studio Sport. Daar hebben de presentatoren nog wel een pak aan, maar wél met sneakers er onder.’’