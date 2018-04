Catalaanse pers snoeihard voor Barça: Dit is belachelijk, een historische nederlaag

Het tweede duel in de kwartfinale van de Champions League leek een formaliteit voor FC Barcelona na de 4-1 zege in de eerste wedstrijd. In het Stadio Olimpico steeg AS Roma echter boven zichzelf uit en versloeg de Catalanen verrassend met 3-0. Een historische avond waar de Catalaanse kranten vandaag wel raad mee weten.

In de krant El Periódico de Catalunya krijgen drie Barcelona-spelers een 'nipte' onvoldoende voor hun prestatie: Ter Stegen, Rakitic en Messi ontvingen een 5. De rest zakte door de ondergrens heen. ,,Dit is geen wonder, maar een ramp. Deze gênante nederlaag zal niet snel vergeten worden. AS Roma verdiende door te stoten, Barça was belachelijk slecht. Alle spelers waren ondermaats.”

Woorden waarbij Mundo Deportivo zich kan aansluiten: ,,De val van Rome. Barcelona is overweldigd door de superieure Italianen. Zij waren fantastisch van begin tot eind, om zo een historische comeback te realiseren. Barça was gisteren onherkenbaar. Matige verdediging, het middenveld klopte niet, en de aanval kon amper voor gevaar zorgen. Barcelona is er nu al voor het derde jaar op rij niét bij in de halve finale van de Champions League.”

Stephen King

La Vanguardia zoekt de vergelijking op met de literatuur.,,Voor het derde jaar op rij zal Lionel Messi de halve finale van de Champions League niet spelen. Als Stephen King de opdracht had gekregen om een roman te schrijven over de mogelijke comeback van Rome, zouden zijn woorden het spel van Barça beschrijven. Een nacht van angst. Roma was de vreselijke huurmoordenaar, die niemand verwachtte. Om een lezer vanaf het begin aan te trekken, gebeurt er in de eerste pagina’s van een boek altijd wel iets. In dit geval was het geen moord, maar het vroege doelpunt van Dzeko dat paniek zaaide. Uiteindelijk was het geen geluk van AS Roma. Onaanvaardbaar dat Barça met deze houding de kwartfinale van de Champions League speelde.”

L'Esportiu denkt zelfs dat Barça met een 3-0 nederlaag goed wegkwam. ,,Dit is belachelijk. Een historische nederlaag. Barcelona was nergens. Hadden de Romeinen efficiënter geweest, had het nog meer dan 3-0 kunnen zijn.”