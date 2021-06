‘Cav’ solliciteert naar plek in Tour-selectie met sprintzege in slotrit Ronde van België

Met de winst in de Ronde van België tegen grote namen als Merlier, Groenewegen en Caleb Ewan (negende in de slotrit) solliciteert de Brit naar een plek in de selectie van Deceuninck-Quick Step voor de Tour de France. Cavendish won in de Ronde van Frankrijk al dertig etappes. Het record staat op naam van Eddy Merckx, met 34 dagzeges in de Tour.

Evenepoel opnieuw eindwinnaar

De eindzege in de Ronde van België ging naar de Belg Remco Evenepoel. De 21-jarige ploeggenoot van Cavendish had vooraf aan de slotrit een voorsprong van 45 seconden op zijn land- en ploeggenoot Yves Lampaert en die kwam in de slotetappe niet meer in gevaar. Ide Schelling (Bora-hansgrohe) eindigde als vijfde in het eindklassement. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) werd zesde, Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) achtste.



Evenepoel, die in mei in de Ronde van Italië moest opgeven als gevolg van vermoeidheid na een lange periode zonder wedstrijden na een zware val vorig jaar in de Ronde van Lombardije, won de etappekoers in België voor de tweede keer. In 2019 was hij ook al de beste. Vorig jaar ging de Ronde van België niet door vanwege de coronapandemie.